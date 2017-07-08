Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Меркель сделала заявление, касающееся встречи Трампа и Путина
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
Россиянин во время полета ударил стюардессу
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
8Зомби Большой двадцатки
16:05 (мск), источник: УНИАН

В Киеве в жилом доме взорвался газ, погиб человек, еще шестеро — травмированы

Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы.

Источник: УНИАН

В Голосеевском районе Киева сегодня днем произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме. Сначала, по предварительным данным, стало известно о том, что пострадали два человека. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

«Ситуация в Голосеевском районе: предварительно — взрыв бытового газа в жилом доме. Обрушилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями», — сообщила она.

В то же время в столичном Управлении ГСЧС сообщили, что пострадала пожилая пара, их госпитализировали в больницу.

Кроме этого, как сообщает в соцсети сообщество «Киев оперативный», взрыв произошел недалеко от гостиницы «Мир» в жилом доме по адресу проспект Голосеевский, 70. На месте работают все спасательные службы, следственного-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Сотрудники полиции оказывают помощь местным жителям, общаются со свидетелями и очевидцами.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса («нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»).

По обновленной информации пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блищик, в настоящее время известно, что от полученных телесных повреждений скончалась женщина, еще шестеро — травмированы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трюдо и Макрон обменялись мнениями относительно ситуации в Украине
Путин, Меркель и Макрон на G20 обсудили ситуацию на Украине
Трамп назвал встречу с Путиным в Гамбурге потрясающей
Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе
Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией
Минфин РФ анонсировал решение объединить ФНБ и Резервный фонд
В России появится единый ресурс с данными о населении
Число жертв наводнений в Японии возросло до 16
Спорт
Леонид Слуцкий удивил футболистов: игроки «Халл Сити» в шоке Официальный сайт клуба английского чемпионшипа "Халл Сити" подробно рассказывает о том, как игроки реагируют на нового тренера клуба
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Собянин показал, в какие квартиры переедут жители хрущевок
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь