В Киеве в жилом доме взорвался газ, погиб человек, еще шестеро — травмированы

Источник: УНИАН

В Голосеевском районе Киева сегодня днем произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме. Сначала, по предварительным данным, стало известно о том, что пострадали два человека. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

«Ситуация в Голосеевском районе: предварительно — взрыв бытового газа в жилом доме. Обрушилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями», — сообщила она.

В то же время в столичном Управлении ГСЧС сообщили, что пострадала пожилая пара, их госпитализировали в больницу.

Кроме этого, как сообщает в соцсети сообщество «Киев оперативный», взрыв произошел недалеко от гостиницы «Мир» в жилом доме по адресу проспект Голосеевский, 70. На месте работают все спасательные службы, следственного-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Сотрудники полиции оказывают помощь местным жителям, общаются со свидетелями и очевидцами.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса («нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»).