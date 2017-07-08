Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Меркель сделала заявление, касающееся встречи Трампа и Путина
Названа цена самых дешевых апартаментов Москвы
Новые подробности в деле убившего 9 дачников в Тверской области
Нашлось фото, (возможно) доказывающее, что Эрхарт не разбилась2 июля Эрхарт и Нунан пропали над Тихим океаном: по самой популярной версии, погода помешала им найти крошечный остров, где их ждали на дозаправку
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
8Зомби Большой двадцатки
16:10 (мск), источник: 365info.kz

Пожар произошел в столичном детсаду

В детском саду «Фиксики» 8 июля произошел сильный пожар. К счастью, людей внутри здания не было.

Источник: 365info.kz

Очевидцы выкладывают в сеть видео полыхающего здания образовательного учреждения, расположенного в районе пересечения улиц Иманова и Янушкевича в Алматинском районе столицы. На записях видно, что огнем повреждена крыша садика, валит сильный дым. На месте работали как минимум два пожарных расчета. По данным ДЧС, в детском саду никого не было. Соответственно, люди не пострадали.

Пожар потушили к 16 часам дня, его площадь составила 280 квадратных метров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Биография задержанного бизнесмена Муратхана Токмади
Путин, Меркель и Макрон на G20 обсудили ситуацию на Украине
Трамп назвал встречу с Путиным в Гамбурге потрясающей
Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе
Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией
Минфин РФ анонсировал решение объединить ФНБ и Резервный фонд
В России появится единый ресурс с данными о населении
Число жертв наводнений в Японии возросло до 16
Спорт
Леонид Слуцкий удивил футболистов: игроки «Халл Сити» в шоке Официальный сайт клуба английского чемпионшипа "Халл Сити" подробно рассказывает о том, как игроки реагируют на нового тренера клуба
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь