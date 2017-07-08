Пожар произошел в столичном детсаду

Очевидцы выкладывают в сеть видео полыхающего здания образовательного учреждения, расположенного в районе пересечения улиц Иманова и Янушкевича в Алматинском районе столицы. На записях видно, что огнем повреждена крыша садика, валит сильный дым. На месте работали как минимум два пожарных расчета. По данным ДЧС, в детском саду никого не было. Соответственно, люди не пострадали.



Пожар потушили к 16 часам дня, его площадь составила 280 квадратных метров.