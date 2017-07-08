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17:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В курортной зоне Одессы строительную площадку закидали дымовыми шашками

Согласно информации, на место происшествия выехали сотрудники полиции, которые прекратили хулиганские действия. В результате один гражданин доставлен в Киевский отдел полиции Одессы.

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В курортной зоне Одессы активисты местной организации «Национального корпуса» закидали дымовыми шашками строительную площадку, где возводится жилой многоэтажный дом, один человек задержан.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на улице Каманина, куда прибыли несколько десятков активистов.

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«Установлено, что по просьбе местных жителей, которым мешает строительство многоэтажки, на место прибыли представители одной из общественных организаций, которые забросали строительную площадку дымовыми шашками», — заявили в главке, передает УНИАН.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые прекратили хулиганские действия. В результате один гражданин доставлен в Киевский отдел полиции Одессы, в отношении него составлен протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается расследование.

В пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы сообщили, что в субботу днем на улице Каманина между активистами и работниками строительной компании произошел конфликт, который перерос в драку. «В результате для прекращения конфликта задержан агрессивно настроенный и провоцирующий драку активист», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в «Национальном корпусе» заявили, что строительство на ул. Каманина, которое ведет фирма, принадлежащая известному бизнесмену Аднану Кивану компания Kadorr Group, незаконно. «Сейчас активистами была проведена акция против нелегальной застройки компанией Kadorr Group. По прибытию на место сразу были замечены агрессивно настроенные молодые люди в балаклавах, которые стояли за забором застройки», — сообщили в организации.

Там утверждают, что, когда активисты пошли «на радикальные действия» — демонтаж забора, к ним сразу начали применять физическую силу. «Ребят просто бросали на землю и били ногами. Двое получили легкие травмы», — говорится в сообщении. Активисты также утверждают, что правоохранители были на стороне застройщика, и «этой ситуации бы не возникло», если бы представители соответствующих контролирующих органов выполняли «свои прямые обязанности».

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