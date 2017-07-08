Смертельный наезд в парке в Актобе: За рулем была 19-летняя девушка

Источник: Tengrinews

«7 июля 2017 года около 21.10 часов 19 летняя жительница Актобе, получившая водительское удостоверение в марте текущего года, управляя автомобилем Suzuki Xi7, 2002 года выпуска, двигаясь по проспекту Абилкайыр-хана со стороны улицы Маншук Маметовой в направлении улицы Газизы Жубановой, напротив парка Первого Президента, нарушив пункт 10.1 правил дорожного движения, при возникновении опасности для движения, не приняла меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, выехав на тротуар, допустила наезд на двух пешеходов — 19 летних девушку и парня, которые прогуливались вместе», — сообщили в ДВД.

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Отмечается, что в результате ДТП девушка-пешеход скончалась на месте, парень с различными травмами госпитализирован в больницу, жизни последнего угроз нет. Также в больницу госпитализирована водитель.

«По данному факту начато расследование уголовного дела по ст.345 ч.3 Уголовного кодекса Казахстана, назначены ряд экспертиз, допрашиваются очевидцы происшествия», — сообщили в ДВД области.