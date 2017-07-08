Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Песков рассказал о "прекрасной" встрече Меркель и Путина
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
"Мои силы на исходе": летчик Ярошенко написал письмо Путину
Нашлось фото, (возможно) доказывающее, что Эрхарт не разбилась2 июля Эрхарт и Нунан пропали над Тихим океаном: по самой популярной версии, погода помешала им найти крошечный остров, где их ждали на дозаправку
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
17:30 (мск), источник: Tengrinews

Смертельный наезд в парке в Актобе: За рулем была 19-летняя девушка

За рулем автомобиля Suzuki Vitara, сбившего двух человек в парке Первого Президента в центре Актобе, находилась 19-летняя девушка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

Источник: Tengrinews

«7 июля 2017 года около 21.10 часов 19 летняя жительница Актобе, получившая водительское удостоверение в марте текущего года, управляя автомобилем Suzuki Xi7, 2002 года выпуска, двигаясь по проспекту Абилкайыр-хана со стороны улицы Маншук Маметовой в направлении улицы Газизы Жубановой, напротив парка Первого Президента, нарушив пункт 10.1 правил дорожного движения, при возникновении опасности для движения, не приняла меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, выехав на тротуар, допустила наезд на двух пешеходов — 19 летних девушку и парня, которые прогуливались вместе», — сообщили в ДВД.

Читайте также
Кроссовер въехал в толпу в президентском парке в Актобе. Погибла девушка

Отмечается, что в результате ДТП девушка-пешеход скончалась на месте, парень с различными травмами госпитализирован в больницу, жизни последнего угроз нет. Также в больницу госпитализирована водитель.

«По данному факту начато расследование уголовного дела по ст.345 ч.3 Уголовного кодекса Казахстана, назначены ряд экспертиз, допрашиваются очевидцы происшествия», — сообщили в ДВД области.

Напомним, ДТП произошло 7 июля в 21.20 по местному времени в парке имени Первого Президента в центре Актобе. Со слов очевидцев, автомобиль Suzuki Vitara вылетел на бордюр, пробил забор и сбил двух людей — девушку и парня. Парня позже забрала скорая, он был в тяжелом состоянии, у него переломы ноги и руки. Девушку при ударе откинуло метров на десять, она погибла, ударившись головой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
О состоянии двух выживших в смертельном ДТП в Актобе рассказали в областной больнице
Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией
Трамп назвал встречу с Путиным в Гамбурге потрясающей
Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе
Путин, Меркель и Макрон на G20 обсудили ситуацию на Украине
Минфин РФ анонсировал решение объединить ФНБ и Резервный фонд
Мединский пообещал музеям «показательную порку»
Рок-фестиваль «Нашествие» в 2018 году будет перенесен на август
Спорт
Леонид Слуцкий удивил футболистов: игроки «Халл Сити» в шоке Официальный сайт клуба английского чемпионшипа "Халл Сити" подробно рассказывает о том, как игроки реагируют на нового тренера клуба
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь