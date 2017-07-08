Смертельный наезд в парке в Актобе: За рулем была 19-летняя девушка
За рулем автомобиля Suzuki Vitara, сбившего двух человек в парке Первого Президента в центре Актобе, находилась 19-летняя девушка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
За рулем автомобиля Suzuki Vitara, сбившего двух человек в парке Первого Президента в центре Актобе, находилась 19-летняя девушка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«7 июля 2017 года около 21.10 часов 19 летняя жительница Актобе, получившая водительское удостоверение в марте текущего года, управляя автомобилем Suzuki Xi7, 2002 года выпуска, двигаясь по проспекту
Отмечается, что в результате ДТП
«По данному факту начато расследование уголовного дела по ст.345 ч.3 Уголовного кодекса Казахстана, назначены ряд экспертиз, допрашиваются очевидцы происшествия», — сообщили в ДВД области.
Напомним, ДТП произошло 7 июля в 21.20 по местному времени в парке имени Первого Президента в центре Актобе. Со слов очевидцев, автомобиль Suzuki Vitara вылетел на бордюр, пробил забор и сбил двух людей — девушку и парня. Парня позже забрала скорая, он был в тяжелом состоянии, у него переломы ноги и руки. Девушку при ударе откинуло метров на десять, она погибла, ударившись головой.