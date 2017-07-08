Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Меркель сделала заявление, касающееся встречи Трампа и Путина
В России массово закрываются агентства недвижимости
Россиянин во время полета ударил стюардессу
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Зомби Большой двадцатки
20:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Крупнейшая авиакатастрофа Казахстана: 37 лет со дня трагедии

Трагедия произошла ночью 8 июля в 1980 году под Алматы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 июля — Sputnik. В 1980 году авиалайнер Ту-154Б-2 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Алма-Ата — Ростов-на-Дону — Симферополь рухнул на землю через 1 минуту и 40 секунд после вылета из Алматы.

Упавший самолет полностью разрушился. Погибли все находившиеся на борту 166 человек (156 пассажиров и 10 членов экипажа), ещё девять человек на земле получили ранения. Это крупнейшая авиакатастрофа на территории Казахстана.

Самолётом управлял опытный экипаж из 218-го лётного отряда (Алма-Атинский объединённый авиаотряд). В 00.38 по местному времени рейс SU-4225 совершил взлёт из аэропорта Алматы и начал набор высоты. Когда самолёт начал неожиданное быстрое снижение, появился крен вправо 18°. Экипаж сразу устранил крен, но предотвратить потерю высоты не удалось.

Читайте также
Смертельный наезд в парке в Актобе: За рулем была 19-летняя девушка

Через 113 секунд после начала разбега по взлетно-посадочной полосе, несмотря на максимальную тягу двигателей, лайнер врезался в пшеничное поле. Отскочив от земной поверхности и повернув вправо на 8°, самолёт пролетел ещё 86 метров и рухнул на поле второй раз. Проскользив по нему 63 метра, авиалайнер опять оторвался от земли и пролетел ещё 80 метров, а затем упал на землю.

В 295 метрах от точки первого касания, проскользив по земле 66 метров, рейс 4225 упал в овраг глубиной 3 метра и шириной 44 метра. Врезавшись в противоположный склон оврага, лайнер развернулся влево на 10°, и он разрушился. Отделившаяся средняя часть фюзеляжа с фрагментом крыла ударилась о склон и подлетела вверх, после чего, пролетев 370 метров, врезалась в отвесный склон и взорвалась. Носовая часть авиалайнера вылетела из оврага и врезалась в жилые дома на улице Федосеева на восточной окраине Алматы, разрушив два жилых барака и четыре жилых дома. С момента отрыва от взлетной полосы до разрушения самолёта прошла 1 минута и 40 секунд.

В результате катастрофы на земле никто не погиб, но были ранены 9 человек, 3 из них были госпитализированы. Все 166 человек на борту Ту-154 (10 членов экипажа и 156 пассажиров) погибли.

По свидетельству очевидцев, во время взлёта самолёта наблюдалось значительное усиление ветра на его пути, которое совпало с началом уборки механизации крыла.

По официальной версии, причиной катастрофы рейса 4225 стало внезапное появление атмосферного возмущения, вызвавшего мощный нисходящий воздушный поток (до 14 м/с) и сильный попутный ветер (до 20 м/с) при взлёте. Сочетание этих факторов при низкой высоте полёта и при внезапно возникшем боковом крене, исправление которого кратковременно отвлекло экипаж, предопределило фатальный исход полёта.

Впоследствии на приборной панели всех самолётов появился прибор, оценивающий реальное значение обтекания крыла воздухом. Также была изменена высота уборки закрылков, а на Ту-154 она проводилась в два этапа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Казахстанцы и кыргызстанцы жалуются на многочасовые пробки на границе
Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией
Путин поделился мнением о своей первой встрече с Трампом
Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе
Участники саммита G20 согласовали итоговое коммюнике
Минфин РФ анонсировал решение объединить ФНБ и Резервный фонд
Эрдоган обвинил Amnesty International в подготовке госпереворота
Рок-фестиваль «Нашествие» в 2018 году будет перенесен на август
Спорт
Леонид Слуцкий удивил футболистов: игроки «Халл Сити» в шоке Официальный сайт клуба английского чемпионшипа "Халл Сити" подробно рассказывает о том, как игроки реагируют на нового тренера клуба
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь