Крупнейшая авиакатастрофа Казахстана: 37 лет со дня трагедии

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 июля — Sputnik. В 1980 году авиалайнер Ту-154Б-2 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Алма-Ата — Ростов-на-Дону — Симферополь рухнул на землю через 1 минуту и 40 секунд после вылета из Алматы.

Упавший самолет полностью разрушился. Погибли все находившиеся на борту 166 человек (156 пассажиров и 10 членов экипажа), ещё девять человек на земле получили ранения. Это крупнейшая авиакатастрофа на территории Казахстана.

Самолётом управлял опытный экипаж из 218-го лётного отряда (Алма-Атинский объединённый авиаотряд). В 00.38 по местному времени рейс SU-4225 совершил взлёт из аэропорта Алматы и начал набор высоты. Когда самолёт начал неожиданное быстрое снижение, появился крен вправо 18°. Экипаж сразу устранил крен, но предотвратить потерю высоты не удалось.

Через 113 секунд после начала разбега по взлетно-посадочной полосе, несмотря на максимальную тягу двигателей, лайнер врезался в пшеничное поле. Отскочив от земной поверхности и повернув вправо на 8°, самолёт пролетел ещё 86 метров и рухнул на поле второй раз. Проскользив по нему 63 метра, авиалайнер опять оторвался от земли и пролетел ещё 80 метров, а затем упал на землю.

В 295 метрах от точки первого касания, проскользив по земле 66 метров, рейс 4225 упал в овраг глубиной 3 метра и шириной 44 метра. Врезавшись в противоположный склон оврага, лайнер развернулся влево на 10°, и он разрушился. Отделившаяся средняя часть фюзеляжа с фрагментом крыла ударилась о склон и подлетела вверх, после чего, пролетев 370 метров, врезалась в отвесный склон и взорвалась. Носовая часть авиалайнера вылетела из оврага и врезалась в жилые дома на улице Федосеева на восточной окраине Алматы, разрушив два жилых барака и четыре жилых дома. С момента отрыва от взлетной полосы до разрушения самолёта прошла 1 минута и 40 секунд.

В результате катастрофы на земле никто не погиб, но были ранены 9 человек, 3 из них были госпитализированы. Все 166 человек на борту Ту-154 (10 членов экипажа и 156 пассажиров) погибли.

По свидетельству очевидцев, во время взлёта самолёта наблюдалось значительное усиление ветра на его пути, которое совпало с началом уборки механизации крыла.

По официальной версии, причиной катастрофы рейса 4225 стало внезапное появление атмосферного возмущения, вызвавшего мощный нисходящий воздушный поток (до 14 м/с) и сильный попутный ветер (до 20 м/с) при взлёте. Сочетание этих факторов при низкой высоте полёта и при внезапно возникшем боковом крене, исправление которого кратковременно отвлекло экипаж, предопределило фатальный исход полёта.