Крупнейшая авиакатастрофа Казахстана: 37 лет со дня трагедии
Трагедия произошла ночью 8 июля в 1980 году под Алматы.
Трагедия произошла ночью 8 июля в 1980 году под Алматы.
АСТАНА, 8 июля — Sputnik. В 1980 году авиалайнер Ту-154Б-2 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс
Упавший самолет полностью разрушился. Погибли все находившиеся на борту 166 человек (156 пассажиров и 10 членов экипажа), ещё девять человек на земле получили ранения. Это крупнейшая авиакатастрофа на территории Казахстана.
Самолётом управлял опытный экипаж из 218-го лётного отряда (Алма-Атинский объединённый авиаотряд). В 00.38 по местному времени рейс SU-4225 совершил взлёт из аэропорта Алматы и начал набор высоты. Когда самолёт начал неожиданное быстрое снижение, появился крен вправо 18°. Экипаж сразу устранил крен, но предотвратить потерю высоты не удалось.
Через 113 секунд после начала разбега по
В 295 метрах от точки первого касания, проскользив по земле 66 метров, рейс 4225 упал в овраг глубиной 3 метра и шириной 44 метра. Врезавшись в противоположный склон оврага, лайнер развернулся влево на 10°, и он разрушился. Отделившаяся средняя часть фюзеляжа с фрагментом крыла ударилась о склон и подлетела вверх, после чего, пролетев 370 метров, врезалась в отвесный склон и взорвалась. Носовая часть авиалайнера вылетела из оврага и врезалась в жилые дома на улице Федосеева на восточной окраине Алматы, разрушив два жилых барака и четыре жилых дома. С момента отрыва от взлетной полосы до разрушения самолёта прошла 1 минута и 40 секунд.
В результате катастрофы на земле никто не погиб, но были ранены 9 человек, 3 из них были госпитализированы. Все 166 человек на борту Ту-154 (10 членов экипажа и 156 пассажиров) погибли.
По свидетельству очевидцев, во время взлёта самолёта наблюдалось значительное усиление ветра на его пути, которое совпало с началом уборки механизации крыла.
По официальной версии, причиной катастрофы рейса 4225 стало внезапное появление атмосферного возмущения, вызвавшего мощный нисходящий воздушный поток (до 14 м/с) и сильный попутный ветер (до 20 м/с) при взлёте. Сочетание этих факторов при низкой высоте полёта и при внезапно возникшем боковом крене, исправление которого кратковременно отвлекло экипаж, предопределило фатальный исход полёта.
Впоследствии на приборной панели всех самолётов появился прибор, оценивающий реальное значение обтекания крыла воздухом. Также была изменена высота уборки закрылков, а на Ту-154 она проводилась в два этапа.