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20:43 (мск), источник: 112.ua

Несчастный случай на шахте «Россия» в Донецкой области: Один человек погиб, еще один травмирован

Двое шахтеров сумели покинуть место аварии и спастись.

В Донецкой области произошел несчастный случай на шахте, сообщил в Facebook председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

По его словам, трагедия произошла сегодня на шахте «Россия», расположена она в пос. Новогродовка.

«Один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии. На откатном штреке 4 проходчика осуществляли перекрепление горных выработок. Паспорта на такие работы не было, что является нарушением производственного процесса. Гоструда ведет расследование», — заявляет Волынец.

Ранее сообщалось о пожаре на шахте в городе Торецке Донецкой области.

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