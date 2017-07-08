Несчастный случай на шахте «Россия» в Донецкой области: Один человек погиб, еще один травмирован
Двое шахтеров сумели покинуть место аварии и спастись.
Двое шахтеров сумели покинуть место аварии и спастись.
В Донецкой области произошел несчастный случай на шахте, сообщил в Facebook председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
По его словам, трагедия произошла сегодня на шахте «Россия», расположена она в пос. Новогродовка.
«Один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии. На откатном штреке 4 проходчика осуществляли перекрепление горных выработок. Паспорта на такие работы не было, что является нарушением производственного процесса. Гоструда ведет расследование», — заявляет Волынец.
Ранее сообщалось о пожаре на шахте в городе Торецке Донецкой области.