Несчастный случай на шахте «Россия» в Донецкой области: Один человек погиб, еще один травмирован

В Донецкой области произошел несчастный случай на шахте, сообщил в Facebook председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

По его словам, трагедия произошла сегодня на шахте «Россия», расположена она в пос. Новогродовка.

«Один крепильщик погиб, один травмирован, двое смогли покинуть место аварии. На откатном штреке 4 проходчика осуществляли перекрепление горных выработок. Паспорта на такие работы не было, что является нарушением производственного процесса. Гоструда ведет расследование», — заявляет Волынец.