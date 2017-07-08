В Тернопольской области автобус с туристами упал в пропасть — СМИ

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В Тернопольской области автобус с туристами упал в пропасть. Об этом сообщает местная телерадиокомпания Коломыи НТК.

Согласно информации, есть пострадавшие и погибшая.

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По данным телеканала, авария произошла в субботу вечером, туристы из Коломыи Ивано-Франковской области ехали в автобусе отдыхать на море в Одесскую область.

«Автобус Setra с туристами, который ехал из Коломыи в Одесскую область, съехал в обрыв и перевернулся несколько раз. По словам пассажирки, автобус снесло с дороги. В середине находились 45 человек, в том числе дети», — сообщает сайт телеканала.

Уточняется, что на месте работают медики, «есть много травмированных, по предварительной информации, погибла молодая женщина, ее извлекают из зажатого автобуса».