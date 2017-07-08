В Тернопольской области автобус с туристами упал в пропасть — СМИ
Автобус снесло с дороги, в середине находились 45 человек, в том числе дети. Есть много травмированных, по предварительной информации, погибла молодая женщина.
Автобус снесло с дороги, в середине находились 45 человек, в том числе дети. Есть много травмированных, по предварительной информации, погибла молодая женщина.
КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В Тернопольской области автобус с туристами упал в пропасть. Об этом сообщает местная телерадиокомпания Коломыи НТК.
Согласно информации, есть пострадавшие и погибшая.
По данным телеканала, авария произошла в субботу вечером, туристы из Коломыи
«Автобус Setra с туристами, который ехал из Коломыи в Одесскую область, съехал в обрыв и перевернулся несколько раз. По словам пассажирки, автобус снесло с дороги. В середине находились 45 человек, в том числе дети», — сообщает сайт телеканала.
Уточняется, что на месте работают медики, «есть много травмированных, по предварительной информации, погибла молодая женщина, ее извлекают из зажатого автобуса».
Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Татарстане. Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся.