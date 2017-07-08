Сбой в движении электричек произошел на Киевском направлении Московской железной дороги
По данным Центральной пригородной пассажирской компании, поезда задерживаются
По данным Центральной пригородной пассажирской компании, поезда задерживаются
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сбой в движении пригородных поездов произошел в субботу на Киевском направлении Московской железной дороги
«Киевское направление. Задержан п. 6111/6112 (Калуга — Москва) на 14 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что на 15 минут был задержан поезд Москва — Апрелевка.