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22:21 (мск), источник: ТАСС

Сбой в движении электричек произошел на Киевском направлении Московской железной дороги

По данным Центральной пригородной пассажирской компании, поезда задерживаются из-за травмирования человека при переходе через пути.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сбой в движении пригородных поездов произошел в субботу на Киевском направлении Московской железной дороги из-за травмирования человека при переходе через пути. Об этом сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Киевское направление. Задержан п. 6111/6112 (Калуга — Москва) на 14 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также сообщается, что на 15 минут был задержан поезд Москва — Апрелевка.

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