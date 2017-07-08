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23:09 (мск), источник: Югополис

На Кубани 3 человека погибли в ДТП

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району около 18 часов 30 минут в субботу, 8 июля.

Источник: Югополис

По предварительным данным, на автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин, на территории Кавказского района, не доезжая нескольких метров до Тбилисского района, 64-летний водитель автомобиля SKODA, не убедившись в безопасности маневра обгона, столкнулся с автомобилем Газель, двигавшимся во встречном направлении.

В результате аварии на месте ДТП погибли водители обоих транспортных средств и 61-летняя женщина, пассажир иномарки. В больницу с травмами госпитализирован несовершеннолетний пассажир автомобиля SKODA, 13-летний мальчик.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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