На Кубани 3 человека погибли в ДТП
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району около 18 часов 30 минут в субботу, 8 июля.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району около 18 часов 30 минут в субботу, 8 июля.
По предварительным данным, на автодороге
В результате аварии на месте ДТП погибли водители обоих транспортных средств и 61-летняя женщина, пассажир иномарки. В больницу с травмами госпитализирован несовершеннолетний пассажир автомобиля SKODA, 13-летний мальчик.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, сообщает