На Кубани 3 человека погибли в ДТП

Источник: Югополис

По предварительным данным, на автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин, на территории Кавказского района, не доезжая нескольких метров до Тбилисского района, 64-летний водитель автомобиля SKODA, не убедившись в безопасности маневра обгона, столкнулся с автомобилем Газель, двигавшимся во встречном направлении.

В результате аварии на месте ДТП погибли водители обоих транспортных средств и 61-летняя женщина, пассажир иномарки. В больницу с травмами госпитализирован несовершеннолетний пассажир автомобиля SKODA, 13-летний мальчик.