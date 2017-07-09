На реке Сок утонул мужчина во время ночной подводной охоты

8 июля водолазы отряда специального назначения проводили поисковые работы на акватории реки Сок около ж/д станции «Царевщина», т.к. утром не вернулся с ночной подводной охоты мужчина 1982 года рождения. Пропавший занимался скубахантингом.

В 11.30, на основании заявления полиции, на проведение водолазных поисков отправились 4 водолаза СПО СН. Ими было установлено место, где пропавший вошел в воду, и обозначен район поисков.