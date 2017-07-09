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14:04 (мск), источник: НИА Самара

На реке Сок утонул мужчина во время ночной подводной охоты

Водолазы обследовали около 3000 квадратных метров донной акватории.

8 июля водолазы отряда специального назначения проводили поисковые работы на акватории реки Сок около ж/д станции «Царевщина», т.к. утром не вернулся с ночной подводной охоты мужчина 1982 года рождения. Пропавший занимался скубахантингом.

В 11.30, на основании заявления полиции, на проведение водолазных поисков отправились 4 водолаза СПО СН. Ими было установлено место, где пропавший вошел в воду, и обозначен район поисков.

Водолазы обследовали около 3000 квадратных метров донной акватории и обнаружили тело мужчины в траве, растущей в русле реки на глубине около трех метров. Вероятно, во время охоты он запутался в снаряжении и не смог подняться на поверхность. В 17.25 тело доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

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