Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Потерявшая ребенка мама написала письмо-предупреждение
В России массово закрываются агентства недвижимости
"Мои силы на исходе": летчик Ярошенко написал письмо Путину
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков — США: Терпение на исходе
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
23:53 (мск), источник: РБК

В США хакера из России приговорили к девяти годам тюрьмы

Хакера Александра Твердохлебова, обладающего гражданством России и США, приговорили в Виргинии к девяти годам тюрьмы за кражу десятков тысяч номеров кредитных карт. На его счетах обнаружили более $5 млн.

Источник: Reuters

Хакера российского происхождения Александра Твердохлебова приговорили в пятницу к девяти годам тюрьмы в суде в Александрии за кражу десятков тысяч номеров кредиток и другие преступления. Об этом сообщает The Washington Post.

29-летний Твердохлебов в суде заявил, что постарается «искупить свою вину». По версии следствия, он провел почти десять лет на российских интернет-форумах, где хакеры объединяются в группировки и продают краденую информацию. Чтобы присоединиться к форуму, ему был необходим поручитель, который доказал бы его надежность, заявил прокурор на суде.

Твердохлебов в течение нескольких лет смог выставить на продажу как минимум 40 тыс. номеров кредитных карт.

Он также пытался продать доступ к 500 тыс. компьютеров, которые были заражены вредоносными программами. По утверждению прокурора, хакер украл конфиденциальную финансовую информацию у как минимум ста людей.

Твердхолебову удалось заполучить около $1 млн переводами из Китая и России, для обналичивания средств в банковского счета он нанял двух студентов из России. Кроме того, он хранил около $4,5 млн в биткоинах. Эту сумму он уступил государству.

Читайте также
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya

Твердохлебова арестовали в феврале в Калифорнии, в марте он признал себя виновным. ​До ареста, по утверждению прокурора, россиянин жил в Лос-Анджелесе, ездил в «дорогие путешествия» и водил BMW. Хакер держал наличными в депозитных ячейках около $272 тыс. на счетах в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

«У меня были все возможности и ресурсы, чтобы вести такой же образ жизни легальным путем», — приводит WP слова Твердохлебова на процессе. Адвокат хакера просил уменьшить срок, но согласился с приговором суда, объяснив его суммой денег, полученных мошенническим путем. При этом адвокат заявил, что его клиент «пошел не той дорогой».

Перед вынесением приговора Твердохлебов сказал, что должен отдать больше незаконно полученных средств, чем с него взыскали, пишет газета. Судья Томас Селби Эллис при этом назвал Твердохлебова «талантливым молодым человеком».

Ранее издание Daily Beast сообщало, что властям удалось выйти на след Твердохлебова, взломав переписки Вадима Полякова, уроженца Санкт-Петербурга. Полякова обвиняли в хищении средств пользователей сайта StubHub.com, продающего электронные билеты. В общей сложности было похищено $1,6 млн.

Александр Твердохлебов родился в России, он получил американское гражданство в 2009 году, когда женился на американке. Позднее с супругой он развелся.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Песков рассказал о "прекрасной" встрече Меркель и Путина
Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией
Путин поделился мнением о своей первой встрече с Трампом
Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Россию на следующей неделе
Участники саммита G20 согласовали итоговое коммюнике
Минфин РФ анонсировал решение объединить ФНБ и Резервный фонд
Эрдоган обвинил Amnesty International в подготовке госпереворота
Посетители «Нашествия» увязли в грязи (фото)
Спорт
«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России Во время церемонии награждения главный тренер красно-белых Массимо Каррера демонстративно убрал медаль в карман
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь