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01:30 (мск), источник: РИА Новости

При взрыве на Синайском полуострове погибли двое египетских полицейских

КАИР, 8 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Два сотрудника МВД погибли, еще девять получили ранения в результате взрыва в субботу на севере Синайского полуострова в районе города Эль-Ариш, передает египетское агентство МЕНА.

Источник: Reuters

По его данным, бронированный автомобиль, в котором находились сотрудники МВД, был подорван в районе Ас-Сафа во время движения по одной из улиц. В районе усилены меры безопасности, взрывотехники проверяют прилегающие территории.

Взрыв в Эль-Арише произошел на следующий день после серии нападений на военные объекты Северного Синая.

В пятницу в результате нападений погибли 23 и получили ранения еще 33 военных. При этом силовики в ходе столкновений уничтожили более 40 боевиков. Большое число жертв среди египетских военных объясняется тем, что при нападении боевики использовали заминированные автомобили.

В субботу стало известно, что силы безопасности Египта смогли ликвидировать еще 14 членов террористических группировок в ходе спецоперации в провинции Исмаилия к востоку от Каира.

Египет уже около трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.

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