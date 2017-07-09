Подозреваемую в мошенничестве задержали в Пролетарском районе Ростова

По данным ГУ МВД по РО, 37-летняя задержанная разместила на двери подъезда одного из многоэтажных домов объявление об оказании помощи в оформлении кредитов. Женщина, откликнувшись на данную информацию, перевела на счет банковской карты автора объявления около двадцати тысяч рублей, однако, обещанную помощь так и не получила.