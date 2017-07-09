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10:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемую в мошенничестве задержали в Пролетарском районе Ростова

Ростовские полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве.

По данным ГУ МВД по РО, 37-летняя задержанная разместила на двери подъезда одного из многоэтажных домов объявление об оказании помощи в оформлении кредитов. Женщина, откликнувшись на данную информацию, перевела на счет банковской карты автора объявления около двадцати тысяч рублей, однако, обещанную помощь так и не получила.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество». В настоящее время она находится под стражей.

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