В Нью-Йорке после сообщений о стрельбе эвакуировали торговый центр
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Посетители торгового центра Kings Plaza в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Посетители торгового центра Kings Plaza в
Как сообщается, речь идет о криминале, стрельба уже не ведется.
По данным местной полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили гильзу. Позже они задержали вооруженного мужчину.
О личности задержанного и о причинах происшествия не сообщается.