В Нью-Йорке после сообщений о стрельбе эвакуировали торговый центр

Источник: РИА Новости

Как сообщается, речь идет о криминале, стрельба уже не ведется.

По данным местной полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили гильзу. Позже они задержали вооруженного мужчину.