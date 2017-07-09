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06:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Емельяновском районе во время ДТП пострадали 5 человек

Авария произошла утром 8 июля на 8-м километре в сторону с. Арейское.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Емельяновском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 5 человек. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Как рассказывает ГИБДД, авария произошла утром 8 июля на 8-м километре в сторону с. Арейское. За рулем Mazda Demio находилась женщина. Она выехала на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобиле ВАЗ 2107.

Машины сильно помяты. Оба водителя, а также три пассажира, среди которых и ребенок получили травмы. Всех увезли в больницу. В настоящее время обстоятельства аварии выясняют дорожные инспекторы.

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