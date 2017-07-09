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07:14 (мск), источник: Zakon.kz

На Кульджинском тракте близ Алматы вылетевший с дороги BMW насмерть сбил пешеходов

На Кульджинском тракте между поселками Панфилово и Енбекши произошло смертельное ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Два BMW 3 серии Coupe и седан ехали в сторону Алматы. Водитель Coupe рассказал, что седан начал обгонять его слева. По неизвестной причине BMW седан задел Coupe. Оба водителя потеряли управление, автомобили вылетели через полосу встречного движения на обочину.

Coupe врезался в отбойник и остановился поперек дороги. Седан вылетел с трассы, снес на своем пути деревья и опрокинулся на крышу. Водитель Coupe подбежал и увидел, как из перевернувшейся иномарки выбираются водитель и пассажир.

BMW вспыхнул, участники ДТП отбежали в сторону. Пламя полностью охватило немецкую иномарку, огонь перекинулся на деревья. Все это время они пытались бороться с огнем своими силами, но автомобиль сгорел полностью.

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники скорой помощи. Чуть позже у обочины обнаружили тела двух мужчин. Выяснилось, что они шли по обочине и угодили под вылетевший с трассы BMW. Они скончались на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего установят сотрудники дорожной полиции и криминалисты. Водитель и пассажир сгоревшего BMW были госпитализированы после вести о погибших пешеходах.

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