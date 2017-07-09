Мошенники обманули 18 жителей Иркутской области на 1,3 млн рублей

18 жителей Иркутской области стали жертвами аферистов за прошедшую неделю. Они перевели преступникам более 1,3 млн рублей. Полиция акцентирует внимание на то, что мошенники активно используют криминальную схему по обману граждан, обещая различного рода компенсации и выплаты. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Так на неделе на удочку мошенников попался 66-летний житель Зимы, который добровольно перечислил аферистам 798 тысяч рублей, в надежде на получение компенсации в размере 450 тысяч. Полицейские установили, что на телефон заявителя позвонил незнакомый человек и представился сотрудником столичного банка. Собеседник сообщил, что мужчине положена компенсация за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты. Для того чтобы единовременно получить солидную сумму, зиминцу необходимо оплатить подоходный налог, страховку, инкассаторские услуги, за доставку денег к нему домой.

«Мужчина перечислил денежные средства, но никакой выплаты не получил», — отметили в ведомстве.

Еще двое заявителей пострадали от лжецелительниц. К жительницы Усть-Илимска подошла неизвестная женщина и сообщила, что на ней «порча» и для ее снятия попросила принести все денежные средства и ювелирные украшения. Доверчивая пенсионерка отдала все деньги гадалке, которая в последствии скрылась в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба составила 140,2 тысячи рублей. А к жительнице Братска подошли неизвестный женщины цыганской внешности и сообщили, что на ее сыне «сглаз». Опасаясь за здоровье своего ребенка и забыв, что правильные диагнозы ставят только врачи, женщина отдала все деньги и украшения на общую сумму 78 тысяч рублей.