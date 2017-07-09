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09:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

Подозреваемого в поджоге автокомплекса задержали хабаровские полицейские

Ущерб от действий злоумышленника составил 780 тысяч рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 9 июля, AmurMedia.

Сотрудники отдела полиции № 9 УМВД России по городу Хабаровску задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении умышленного повреждения автокоплекса с ущербом 780 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В дежурную часть городского отдела полиции № 9 поступил сигнал о возгорании автомобильного комплекса, расположенного в Центральном районе краевой столицы. К прибытию пожарных расчетов пламя охватило хозяйственную комнату, где находились отопительные котлы. Потушив огонь, сотрудники пожарной охраны выяснили, что причиной возгорания стал поджог.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к поджогу причастен бывший сотрудник автомойки. Несколько месяцев назад 19-летнего хабаровчанина уволили за появление в алкогольном опьянении на рабочем месте. Затаив обиду на работодателя, злоумышленник ночью проник на территорию автокоплекса и поджог помещение, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Ущерб от повреждения имущества владелец оценил 780 тысяч рублей.

Следственным органом отдела полиции № 9 УМВД России по городу Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение имущества».

На время предварительного следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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