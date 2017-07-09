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10:43 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде в подвале многоэтажки загорелась электропроводка

В Калининграде на улице Согласия 8 июля произошел пожар, о чем на пульт «01» поступил сигнал в 15:51.

По предварительным данным, в подвальном помещении девятиэтажного жилого дома произошло загорание изоляции электрокабеля. Площадь возгорания составила два квадратных метра, но никто из людей не пострадал.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 10 человека и двух единиц техники, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в ГУ МЧС по Калининградской области.

Что стало причиной инцидента, предстоит установить экспертам.

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