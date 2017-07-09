В Калининграде в подвале многоэтажки загорелась электропроводка

В Калининграде в подвале многоэтажки загорелась электропроводка

В Калининграде на улице Согласия 8 июля произошел пожар, о чем на пульт «01» поступил сигнал в 15:51.