В Калининграде в подвале многоэтажки загорелась электропроводка
В Калининграде на улице Согласия 8 июля произошел пожар, о чем на пульт «01» поступил сигнал в 15:51.
В Калининграде на улице Согласия 8 июля произошел пожар, о чем на пульт «01» поступил сигнал в 15:51.
По предварительным данным, в подвальном помещении девятиэтажного жилого дома произошло загорание изоляции электрокабеля. Площадь возгорания составила два квадратных метра, но никто из людей не пострадал.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты
Что стало причиной инцидента, предстоит установить экспертам.