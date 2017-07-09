В зоопарке Барнаула волк напал на ребенка

По данным следствия, 8 июля около 15:00 по местному времени (12:00 мск) 3-летний мальчик вместе с отцом находился в зоопарке и просунул руку в клетку с волком. После этого животное напало на ребенка и нанесло ему травмы.

Мальчика госпитализировали с рваными ранами рук и ушной раковины.

СКР проводит доследственную проверку.

В начале июня СКР начал проверку информации о нападении прирученного волка на 11-летнюю девочку в Подмосковье. По данным ведомства, проверку начали после того, как «на одном из центральных каналов» показали материал о нападении волка на девочку в поселке Обухово Ногинского района Московской области.