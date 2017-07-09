Штаб АТО: обстрелы в Донбассе не стихают, ранены двое военных

Источник: "РИА Новости" Украина

По данным пресс-центра, за прошедшие НВФ сутки «27 раз открывали огонь по оборонным укреплениям ВС Украины… в ходе боевых действий двое украинских воинов получили огнестрельные ранения».

По утверждениям военных, на приморском направлении НВФ обстреляли Марьинку, Широкино, Богдановку, Гнутово, Павлополь и Новотроицкое из минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

На донецком направлении огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Авдеевки, Песков и Зайцева. В пресс-центре также утверждают, что на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов НВФ обстреляли Крымское, Троицкое и Станицу Луганскую.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.