Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия подала жесткий сигнал Трампу
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Меркель сделала заявление, касающееся встречи Трампа и Путина
Названа цена самых дешевых апартаментов Москвы
Муж погибшей в РФ француженки потребовал 30 млн руб от "Внуково"
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков — США: Терпение на исходе
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Вашингтон не видит смысла бороться за Украину - СМИ о коррупции
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
07:39 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Штаб АТО: обстрелы в Донбассе не стихают, ранены двое военных

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Военные заявили, что в Донбассе за минувшие сутки НВФ 27 раз обстреляли их позиции, в результате двое бойцов получили ранения, сообщает пресс-центр военной операции в Facebook.

Источник: "РИА Новости" Украина

По данным пресс-центра, за прошедшие НВФ сутки «27 раз открывали огонь по оборонным укреплениям ВС Украины… в ходе боевых действий двое украинских воинов получили огнестрельные ранения».

По утверждениям военных, на приморском направлении НВФ обстреляли Марьинку, Широкино, Богдановку, Гнутово, Павлополь и Новотроицкое из минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

На донецком направлении огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Авдеевки, Песков и Зайцева. В пресс-центре также утверждают, что на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов НВФ обстреляли Крымское, Троицкое и Станицу Луганскую.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как Меркель приняла Путина на встрече участников G20
Илон Маск рассказал о надвигающейся на человечество катастрофе
Как Меркель приняла Путина на встрече участников G20
В Белом доме рассказали о результатах встречи Путина и Трампа
Россия классифицировала запущенную 4 июля северокорейскую ракету
WP: за кибератакой на электростанции США стоят российские хакеры
Меркель прокомментировала замену Трампа его дочерью на G20
Китай прекратил военные контакты с КНДР
Латвия обнаружила российские военные корабли возле своих границ
Рок-фестиваль «Нашествие» «утонул» в грязи (фото)
Спорт
«Спартаку» вручили медали за победу в чемпионате России Во время церемонии награждения главный тренер красно-белых Массимо Каррера демонстративно убрал медаль в карман
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Собянин показал, в какие квартиры переедут жители хрущевок
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь