Штаб АТО: обстрелы в Донбассе не стихают, ранены двое военных
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Военные заявили, что в Донбассе за минувшие сутки НВФ 27 раз обстреляли их позиции, в результате двое бойцов получили ранения, сообщает
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Военные заявили, что в Донбассе за минувшие сутки НВФ 27 раз обстреляли их позиции, в результате двое бойцов получили ранения, сообщает
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По утверждениям военных, на приморском направлении НВФ обстреляли Марьинку, Широкино, Богдановку, Гнутово, Павлополь и Новотроицкое из минометов, стрелкового оружия и гранатометов.
На донецком направлении огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Авдеевки, Песков и Зайцева. В
Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.
Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.