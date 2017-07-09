В Красноярске спасатели сняли повисшего на карнизе 5 этажа мужчину
Пока неизвестно, как мужчина оказался на карнизе.
Пока неизвестно, как мужчина оказался на карнизе.
Красноярские спасатели спасли мужчину, который повис на карнизе пятого этажа, сообщили в КГКУ «Спасатель».
Инцидентр произошел 8 июля на ул. 60 Лет Октября. Чтобы снять мужчину, спасателям пришлось забраться на крышу, а затем спуститься до пятого этажа, где и висел красноярец. Спасённый мужчина был передан полицейским. Пока неизвестно, как он оказался на карнизе.