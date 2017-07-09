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09:44 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске спасатели сняли повисшего на карнизе 5 этажа мужчину

Пока неизвестно, как мужчина оказался на карнизе.

Красноярские спасатели спасли мужчину, который повис на карнизе пятого этажа, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Инцидентр произошел 8 июля на ул. 60 Лет Октября. Чтобы снять мужчину, спасателям пришлось забраться на крышу, а затем спуститься до пятого этажа, где и висел красноярец. Спасённый мужчина был передан полицейским. Пока неизвестно, как он оказался на карнизе.

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