В массовой аварии в Башкирии столкнулись три автомобиля

Авария произошла приблизительно в полночь 7 июля. Несколько машин столкнулись на улице Худайбердина в Стерлитамаке. Как сообщают очевидцы ДТП, виновный водитель выезжал с прилегающей территории от одного из магазинов и не пропустил машины, которые двигались по главной, после чего столкнулся с двумя иномарками.