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09:51 (мск), источник: PROUFU.ru

В массовой аварии в Башкирии столкнулись три автомобиля

На дороге в Башкирии среди ночи произошла массовая авария. Пострадали три автомобиля, фото попало в паблик «Стерлитамак ДТП».

Авария произошла приблизительно в полночь 7 июля. Несколько машин столкнулись на улице Худайбердина в Стерлитамаке. Как сообщают очевидцы ДТП, виновный водитель выезжал с прилегающей территории от одного из магазинов и не пропустил машины, которые двигались по главной, после чего столкнулся с двумя иномарками.

Пока информации о пострадавших нет. На месте ДТП работала Скорая помощь и сотрудники ГИБДД.

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