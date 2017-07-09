В массовой аварии в Башкирии столкнулись три автомобиля
На дороге в Башкирии среди ночи произошла массовая авария. Пострадали три автомобиля, фото попало в паблик «Стерлитамак ДТП».
На дороге в Башкирии среди ночи произошла массовая авария. Пострадали три автомобиля, фото попало в паблик «Стерлитамак ДТП».
Авария произошла приблизительно в полночь 7 июля. Несколько машин столкнулись на улице Худайбердина в Стерлитамаке. Как сообщают очевидцы ДТП, виновный водитель выезжал с прилегающей территории от одного из магазинов и не пропустил машины, которые двигались по главной, после чего столкнулся с двумя иномарками.
Пока информации о пострадавших нет. На месте ДТП работала Скорая помощь и сотрудники ГИБДД.