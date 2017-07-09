На трассе в Ашинском районе водитель кроссовера погиб в ДТП с грузовиком
64-летний мужчина не справился с управлением.
64-летний мужчина не справился с управлением.
64-летний мужчина погиб в лобовом столкновении с грузовым автомобилем, сообщают в
8 июля на 4 километре автодороги «Обход Кропачево» водитель Kia Sportage не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Freightliner. От полученных травм водитель кроссовера скончался на месте аварии.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.