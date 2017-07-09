На трассе в Ашинском районе водитель кроссовера погиб в ДТП с грузовиком

64-летний мужчина погиб в лобовом столкновении с грузовым автомобилем, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

8 июля на 4 километре автодороги «Обход Кропачево» водитель Kia Sportage не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Freightliner. От полученных травм водитель кроссовера скончался на месте аварии.