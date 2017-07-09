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09:59 (мск), источник: АиФ Челябинск

На трассе в Ашинском районе водитель кроссовера погиб в ДТП с грузовиком

64-летний мужчина не справился с управлением.

64-летний мужчина погиб в лобовом столкновении с грузовым автомобилем, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

8 июля на 4 километре автодороги «Обход Кропачево» водитель Kia Sportage не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Freightliner. От полученных травм водитель кроссовера скончался на месте аварии.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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