Под Омском молодая пара угодила в ДТП на «встречке»
Инцидент произошел вечером, 7 июля, на межмуниципальной дороге Омск — Муромцево в 24 км от города.
Инцидент произошел вечером, 7 июля, на межмуниципальной дороге Омск — Муромцево в 24 км от города.
Как сообщили в правоохранительных органах, 21-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в лоб столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. За рулем иномарки находился 59-летний мужчина.
В ДТП пострадал сам водитель «шестерки» и его 16-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали с травмами.