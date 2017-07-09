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10:00 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском молодая пара угодила в ДТП на «встречке»

Инцидент произошел вечером, 7 июля, на межмуниципальной дороге Омск — Муромцево в 24 км от города.

Как сообщили в правоохранительных органах, 21-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в лоб столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. За рулем иномарки находился 59-летний мужчина.

В ДТП пострадал сам водитель «шестерки» и его 16-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали с травмами.

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