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10:03 (мск), источник: 112.ua

Строительные конструкции взорвавшегося дома в Киеве разобраны, — ГосЧС

В Голосеевском районе Киева спасатели завершили работы по разбору строительных конструкций, сообщает пресс-служба ГосЧС.

На месте происшествия работает комиссия ТЭБ и ЧС Голосеевской РГА. Также работают представители Голосеевской районной в городе Киеве администрации, которые вместе с работниками общества Красного Креста организовали для жителей дома и спасателей круглосуточное питание.

По факту данного события планируется проведение выездного заседания комиссии ТЭБ и ЧС КГГА по установлению причин взрыва и определения пригодности дома для дальнейшей эксплуатации или отселения жителей дома. Устанавливается количество лиц для отселения.

К ликвидации последствий взрыва привлекались 272 чел. личного состава и 58 ед. техники, в том числе от ГСЧС — 166 чел. личного состава и 27 ед. техники.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в жилом доме произошел взрыв. Известно, что погибла женщина, 6 человек пострадали.

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