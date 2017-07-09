Строительные конструкции взорвавшегося дома в Киеве разобраны, — ГосЧС

На месте происшествия работает комиссия ТЭБ и ЧС Голосеевской РГА. Также работают представители Голосеевской районной в городе Киеве администрации, которые вместе с работниками общества Красного Креста организовали для жителей дома и спасателей круглосуточное питание.

По факту данного события планируется проведение выездного заседания комиссии ТЭБ и ЧС КГГА по установлению причин взрыва и определения пригодности дома для дальнейшей эксплуатации или отселения жителей дома. Устанавливается количество лиц для отселения.

К ликвидации последствий взрыва привлекались 272 чел. личного состава и 58 ед. техники, в том числе от ГСЧС — 166 чел. личного состава и 27 ед. техники.