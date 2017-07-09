Молодая женщина погибла на пожаре в Мстиславском районе

8 июля в 14.28 поступило сообщение о пожаре жилого дома в агрогородке Ходосы. Погибла хозяйка 1995 года рождения. В результате пожара в комнате уничтожена кровать, повреждено имущество и перекрытие, закопчены стены. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.