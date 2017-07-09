Молодая женщина погибла на пожаре в Мстиславском районе
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая женщина погибла на пожаре в Мстиславском районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая женщина погибла на пожаре в Мстиславском районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
8 июля в 14.28 поступило сообщение о пожаре жилого дома в агрогородке Ходосы. Погибла хозяйка 1995 года рождения. В результате пожара в комнате уничтожена кровать, повреждено имущество и перекрытие, закопчены стены. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
За минувшие сутки в Могилевской области зафиксировано 5 пожаров (в Белыничском, Дрибинском, Мстиславском, Осиповичском и Шкловском районах).