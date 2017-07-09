За отказ подвезти воронежец на заправке повредил колеса, крышу и зеркала «Лады Приоры»

На днях воронежские полицейские поймали подозреваемого в умышленном повреждении легковушки, которое произошло ещё в феврале 2017 года. По версии МВД, в Эртильском районе в отдел полиции обратился 20-летний местный житель. Он сообщил, что его машину разбил неизвестный. У авто были повреждены все четыре колеса, а также крыша и зеркала заднего вида. Ущерб потерпевший оценил в 40 тысяч рублей.