МЧС: За сутки в горах Белогорского района спасено два туриста
45-летней женщине стало плохо при подъеме на вершину, а 66-летний мужчина потерялся.
45-летней женщине стало плохо при подъеме на вершину, а 66-летний мужчина потерялся.
В крымских горах за прошедшие сутки спасены два туриста. Об этом сообщила
— 8 июля в 13.25 в службу спасения поступила информация о том, что в Белогорском районе на горе Белая Скала женщина не может продолжать путь и нуждается в оказании квалифицированной помощи крымских спасателей и в дальнейшей эвакуации из горнолесной местности, — отметили в
К месту происшествия выехала группа спасателей. Выяснилось, что женщине стало плохо при подъеме на высоту. Она была в сознании, но передвигаться самостоятельно не могла. С помощью альпинистского снаряжения спасатели подняли 45-летнюю женщину на вершину скалы, где ей была оказана первая помощь, а после пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.
— Чуть позже, в этот же день в 16.10 поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от села Петрово Белогорского района потерялся мужчина. Самостоятельно выйти не может, требуется помощь, — вспоминают спасатели.