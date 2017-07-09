МЧС: За сутки в горах Белогорского района спасено два туриста

В крымских горах за прошедшие сутки спасены два туриста. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РК.

— 8 июля в 13.25 в службу спасения поступила информация о том, что в Белогорском районе на горе Белая Скала женщина не может продолжать путь и нуждается в оказании квалифицированной помощи крымских спасателей и в дальнейшей эвакуации из горнолесной местности, — отметили в пресс-службе.

К месту происшествия выехала группа спасателей. Выяснилось, что женщине стало плохо при подъеме на высоту. Она была в сознании, но передвигаться самостоятельно не могла. С помощью альпинистского снаряжения спасатели подняли 45-летнюю женщину на вершину скалы, где ей была оказана первая помощь, а после пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.