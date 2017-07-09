Здание и автомобиль сгорели в г.о Дзержинск Нижегородской области 9 июля

Согласно информации, сообщение о загорании строения и гаража в г. о. г. Дзержинск, п. Пушкино поступило в 04:04. В результате пожара обгорели строение, гараж, сгорел автомобиль на площади 150 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 18 человек, пять единиц техники.