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14:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

На трассе Казань — Оренбург в аварии погибли два человека

Легковушка, следовавшая из Оренбурга в сторону Казани, столкнулась с бензовозом.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Ночью на трассе Казань — Оренбург — Акбулак в ДТП погибли два человека, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

Установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-2107», следуя со стороны Оренбурга в сторону Казани, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом «МАН».

В результате ДТП 39-летний водитель и 61-летний пассажир легковушки погибли на месте. 26-летняя пассажирка легкового авто госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

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