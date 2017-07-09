На трассе Казань — Оренбург в аварии погибли два человека

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Ночью на трассе Казань — Оренбург — Акбулак в ДТП погибли два человека, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

Установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-2107», следуя со стороны Оренбурга в сторону Казани, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом «МАН».

В результате ДТП 39-летний водитель и 61-летний пассажир легковушки погибли на месте. 26-летняя пассажирка легкового авто госпитализирована с травмами различной степени тяжести.