Молния попала в главного тренера регби-клуба «Кубань»

Матч с новокузнецким клубом «Металлург» сопровождался сильнейшим ливнем и грозой. Как сообщается в аккаунте клуба в Instagram, разряды молнии несколько раз попадали в землю рядом с игровым полем, и один из них ударил прямо в главного тренера краснодарской команды Александра Алексеенко.

«Утюги не прилипают, ложки силой мысли не гну. Если серьезно, то, конечно, было не по себе. Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю. В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят, которые были рядом», — прокомментировал Александр Алексеенко после матча.