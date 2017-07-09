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14:59 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Молния попала в главного тренера регби-клуба «Кубань»

Во время матча с «Металлургом» в Новокузнецке в Александра Алексеенко ударила молния.

Матч с новокузнецким клубом «Металлург» сопровождался сильнейшим ливнем и грозой. Как сообщается в аккаунте клуба в Instagram, разряды молнии несколько раз попадали в землю рядом с игровым полем, и один из них ударил прямо в главного тренера краснодарской команды Александра Алексеенко.

«Утюги не прилипают, ложки силой мысли не гну. Если серьезно, то, конечно, было не по себе. Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю. В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят, которые были рядом», — прокомментировал Александр Алексеенко после матча.

Как сообщил ГТРК «Кубань» пресс-секретарь регби-клуба «Кубань» Роман Запороцкий, в данный момент тренер вместе с командой летят в Краснодар, и по прилете Алексеенко пройдет медицинское обследование.

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