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13:22 (мск), источник: Kazinform

Врачи Степногорска опровергли сообщение о смерти женщины от отравления арбузом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сообщение в соцсетях о семье, которая отравилась арбузом в Степногорске, не соответствует действительности. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

Источник: Kazinform

Как отметил главный врач Степногорской центральной городской больницы Данияр Кинаятов, в течение последних дней в больницу не поступало пациентов, получивших отравление от арбуза.

«Это слухи, которые распространяют пользователи в соцсетях», — отметил главврач.

Вместе с тем, сообщение, которое переполошило соцсети, опровергли и в ДВД. По информации пресс-службы ведомства, на сегодняшний день в полицию Степногорска не поступало сообщений о человеке, который после приема в пищу арбуза скончался от отравления.

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