Врачи Степногорска опровергли сообщение о смерти женщины от отравления арбузом

Как отметил главный врач Степногорской центральной городской больницы Данияр Кинаятов, в течение последних дней в больницу не поступало пациентов, получивших отравление от арбуза.

Вместе с тем, сообщение, которое переполошило соцсети, опровергли и в ДВД. По информации пресс-службы ведомства, на сегодняшний день в полицию Степногорска не поступало сообщений о человеке, который после приема в пищу арбуза скончался от отравления.