Три иномарки столкнулись на пересечении улиц Фестивальная и Красная в Ангарске

Жесткое столкновение трех иномарок произошло на пересечении улиц Фестивальная и Красная в Ангарске сегодня, 9 июля. От удара два автомобиля перевернулись. В данный момент известно о двоих пострадавших, об их состоянии пока не сообщается. Проводится проверка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «ДТП 38RUS».