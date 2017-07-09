Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой
Ставки по ипотеке упали до минимума
Новые подробности в деле убившего 9 дачников в Тверской области
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков —США о дипсобственности: Терпение на исходе
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Путин и Трамп спорили 40 минут при встрече: СМИ о причинах
Артисты из РФ выступят на Украине при 1 условии
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Внучка Ротару покорила Париж естественной красотой - СМИ
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
14:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Три иномарки столкнулись на пересечении улиц Фестивальная и Красная в Ангарске

От удара две машины перевернулись.

Жесткое столкновение трех иномарок произошло на пересечении улиц Фестивальная и Красная в Ангарске сегодня, 9 июля. От удара два автомобиля перевернулись. В данный момент известно о двоих пострадавших, об их состоянии пока не сообщается. Проводится проверка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «ДТП 38RUS».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, пьяная женщина на автомобиле Nissan Teana насмерть сбила двоих парней на пешеходном переходе в Ангарске. Авария произошла сегодня, 8 июля, на улице Институтской. Водитель не справилась с управлением, автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся, сбив двоих пешеходов. В салоне иномарки на момент аварии находились мужчина и женщина. После ДТП женщина была госпитализирована, уже в больнице подтвердилось состояние алкогольного опьянения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мать погибшего в Приангарье Колина Мэдсена требует возобновить дело о смерти сына
Умер Антон Носик
Умер художник Илья Глазунов
WP: за кибератакой на электростанции США стоят российские хакеры
Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с визитом в Киев
Делегация России не стала голосовать по двум резолюциям ПА ОБСЕ
Путин ввел пожизненные пособия для живущих в Израиле ветеранов
Белый дом ошибся в названиях постов лидеров Китая и Японии
Спорт
Русский футбол на игле. Паунд снова атакует Бывший глава WADA и член МОК Ричард Паунд призвал ФИФА назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь