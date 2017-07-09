Три иномарки столкнулись на пересечении улиц Фестивальная и Красная в Ангарске
От удара две машины перевернулись.
От удара две машины перевернулись.
Жесткое столкновение трех иномарок произошло на пересечении улиц Фестивальная и Красная в Ангарске сегодня, 9 июля. От удара два автомобиля перевернулись. В данный момент известно о двоих пострадавших, об их состоянии пока не сообщается. Проводится проверка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «ДТП 38RUS».
Напомним, пьяная женщина на автомобиле Nissan Teana насмерть сбила двоих парней на пешеходном переходе в Ангарске. Авария произошла сегодня, 8 июля, на улице Институтской. Водитель не справилась с управлением, автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся, сбив двоих пешеходов. В салоне иномарки на момент аварии находились мужчина и женщина. После ДТП женщина была госпитализирована, уже в больнице подтвердилось состояние алкогольного опьянения.