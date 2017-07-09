В Венгрии автобус с гражданами Молдовы попал в ДТП: есть пострадавшие
КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Серьезное
КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Серьезное
Как сообщили в
«Предварительная причина аварии: пассажирский автобус подрезал автомобиль», — отметили в
Посольство Республики Молдова в Венгрии находится в постоянном контакте с местными властями. Молдавский консул отправился на место происшествия. Министерство открыло антикризисный штаб, цель которого координировать действия по оказанию помощи согражданам.
Согласно последней информации, полученной от властей Венгрии, как подчеркнули в
Контакты для получения дополнительной информации:
— горячая линия посольства Молдовы в Венгрии: +36302838060;
— горячая линия антикризисного штаба МИДЕИ: +37362177555.