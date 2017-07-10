В Воронежской области поисковики ищут мужчину

Источник: поисковый отряд "Воронежец"

Поисковики ищут Игоря Силина, который пропал в Лискинском районе во вторник, 4 июля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в поисковом отряде «Воронежец». Последний раз парня видели в Лисках в районе школы № 4. Родственники обратились в полицию.

Рост Игоря Силина — 160 см, телосложение худощавое, волосы темные. На левой стороне груди татуировка в виде черепа, разделенного на три части.

Местный житель был одет в синюю борцовку, светло-синие бриджи, кроссовки Adidas, черные очки.