Поиски 8-летнего Игоря Коцкого в Костанае идут шестые сутки

Источник: Tengrinews

По данным издания, Игоря последний раз видели в «магазине 101». Позже к поискам присоединились волонтеры. Далее поиски начали вести водолазы Северного РАОСО. По некоторым данным, похожего на Игоря мальчика уже видели с мужчиной. Они якобы шли по трассе в сторону поселка Затобольск. Как рассказала волонтер Елена Беликова, 9 июля водолазы продолжают обследовать реку Тобол в районе поселка Джамбул. Поисковые работы также проводят кинологи. Всего их четверо.

«Сегодня вечером мы пойдем цепью по суше от реки в районе “корейского моста” и пойдем в сторону Затобольска. Мы будем обследовать ямы, дачи, постройки, лесопосадки. Водолазы Северного РАОСО уже обследовали около семь километров воды», — сообщила Беликова.

Женщина уточнила, что людей для поисков не хватает, и всех неравнодушных людей волонтеры просят присоединиться к поискам мальчика.

«С нами работают рудничание. Именно те, кто искал погибшую. Вику Ганя. Вечером сегодня мы их опять ждем. Мало людей. Мы очень просим нам помочь. Главные координаторы на месте, в штабе. Это около «корейского моста», — добавила волонтер.