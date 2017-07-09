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16:14 (мск), источник: Tengrinews

Поиски 8-летнего Игоря Коцкого в Костанае идут шестые сутки

Шестые сутки в Костанае продолжаются поиски 8-летнего Игоря Коцкого, сообщает alau.kz. Мальчик пропал 4 июля в районе магазина «Восток».

Источник: Tengrinews

По данным издания, Игоря последний раз видели в «магазине 101». Позже к поискам присоединились волонтеры. Далее поиски начали вести водолазы Северного РАОСО. По некоторым данным, похожего на Игоря мальчика уже видели с мужчиной. Они якобы шли по трассе в сторону поселка Затобольск. Как рассказала волонтер Елена Беликова, 9 июля водолазы продолжают обследовать реку Тобол в районе поселка Джамбул. Поисковые работы также проводят кинологи. Всего их четверо.

«Сегодня вечером мы пойдем цепью по суше от реки в районе “корейского моста” и пойдем в сторону Затобольска. Мы будем обследовать ямы, дачи, постройки, лесопосадки. Водолазы Северного РАОСО уже обследовали около семь километров воды», — сообщила Беликова.

Женщина уточнила, что людей для поисков не хватает, и всех неравнодушных людей волонтеры просят присоединиться к поискам мальчика.

«С нами работают рудничание. Именно те, кто искал погибшую. Вику Ганя. Вечером сегодня мы их опять ждем. Мало людей. Мы очень просим нам помочь. Главные координаторы на месте, в штабе. Это около «корейского моста», — добавила волонтер.

По словам Беликовой, местом сбора на 9 июля является «корейский мост». Людей для поисков будут ждать в 20.00. Волонтеры просят неравнодушных костанайцев присоединиться к поискам.

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Поиски 8-летнего Игоря Коцкого в Костанае идут шестые сутки
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