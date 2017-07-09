В Тюлячинском районе в аварии погибла женщина, трое детей госпитализированы
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Тюлячинском районе в ДТП погибла 48-летняя женщина, трое детей госпитализированы, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Тюлячинском районе в ДТП погибла 48-летняя женщина, трое детей госпитализированы, сообщили ИА «Татар-информ» в
Днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на 889-м километре трассы М7 «Лада Калина» столкнулась с «КАМАЗом» с номерами Свердловской области, перевозившим газовые баллоны.
На место отправились ОП из села Большие Нырсы, медики, полицейские и сотрудники ЗПСО № 5.
В результате ДТП 48-летняя
Прибывшие на место пожарные отключили аккумуляторы поврежденных авто и извлекли погибшую и пострадавших из разбитой легковушки.
Подробности произошедшего устанавливаются.