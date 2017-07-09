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18:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Тюлячинском районе в аварии погибла женщина, трое детей госпитализированы

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Тюлячинском районе в ДТП погибла 48-летняя женщина, трое детей госпитализированы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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Днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на 889-м километре трассы М7 «Лада Калина» столкнулась с «КАМАЗом» с номерами Свердловской области, перевозившим газовые баллоны.

На место отправились ОП из села Большие Нырсы, медики, полицейские и сотрудники ЗПСО № 5.

В результате ДТП 48-летняя женщина-водитель «Лады» скончалась на месте. 26-летняя пассажирка, 15-летняя девочка, 4-летняя девочка и мальчик 2017 года рождения госпитализированы.

Прибывшие на место пожарные отключили аккумуляторы поврежденных авто и извлекли погибшую и пострадавших из разбитой легковушки.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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