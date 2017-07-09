Власти Ирака объявили о «победе» над ИГ в Мосуле

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Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади поздравил страну и граждан республики с «большой победой» в Мосуле. Город, по данным политика, полностью освобожден от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

«Главнокомандующий вооруженными силами аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил борцов и героев иракского народа с великой победой», — появилась запись в официальном Twitter политика.

Прежде о полном освобождении Мосула от террористов объявило иракское государственное телевидение, сообщает канал Al Sumaria, а также Iraqi Media News Agency.

Как рассказал агентству глава федеральной полиции Ирака Раэд Жаудат, в воскресенье, 9 июля, в результате боев за старый город были ликвидированы более 1 тыс. террористов ИГ.