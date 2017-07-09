Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Может ли бег сделать человека здоровым и счастливым: опрос
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото
Ставки по ипотеке упали до минимума
Новые подробности в деле убившего 9 дачников в Тверской области
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Украинский эксперт: русскоязычные жители переиначивают страну
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Может ли бег сделать человека здоровым и счастливым: опрос
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
9В Китае сошли два оползня
17:03 (мск), источник: РБК

Власти Ирака объявили о «победе» над ИГ в Мосуле

Главнокомандующий вооруженными силами Ирака, премьер-министр страны Хейдар аль-Абади сообщил о полном освобождении Мосула от террористов. Он уже прибыл в штаб-квартиру командования операцией по освобождению Мосула.

Источник: Reuters

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади поздравил страну и граждан республики с «большой победой» в Мосуле. Город, по данным политика, полностью освобожден от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Главнокомандующий вооруженными силами аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил борцов и героев иракского народа с великой победой», — появилась запись в официальном Twitter политика.

Читайте также
СМИ узнали, кто может занять место лидера ИГ*

Прежде о полном освобождении Мосула от террористов объявило иракское государственное телевидение, сообщает канал Al Sumaria, а также Iraqi Media News Agency.

Как рассказал агентству глава федеральной полиции Ирака Раэд Жаудат, в воскресенье, 9 июля, в результате боев за старый город были ликвидированы более 1 тыс. террористов ИГ.

Кроме того, по его данным, были уничтожены более 65 боевых транспортных средств боевиков, 20 заминированных автомобилей, 24 мотоцикла, восемь тоннелей и пять вышек связи. На данный момент, как добавил Жаудат, обезврежены 72 пояса смертников, 310 самодельных взрывных устройств и 181 ракетный снаряд.

Комментарии
5
валерий малютин
а ника хейли молчит о тысячах жертвах мирных граждан в мосуле.......в этом весь звезднополосатый мордер
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Евгений Евгений
А сколько похоронил Ваших солдат Порошенко на Донбассе, и главное за что там они воюют?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
N M
Победа над террористами ИГ в Мосуле стала возможной только благодаря поддержке ВС Ирака со стороны антитеррористической коалиции демократических государств во главе с США.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Власти Ирака заявили о поражении ИГИЛ
Во время загрузки произошла ошибка.
29 июня© Ньюстюб
Песков рассказал о "прекрасной" встрече Меркель и Путина
Умер художник Илья Глазунов
Медведев назвал Носика «первопроходцем российского интернета»
Трамп рассказал, обсуждал ли с Путиным антироссийские санкции
Делегация России не стала голосовать по двум резолюциям ПА ОБСЕ
Путин ввел пожизненные пособия для живущих в Израиле ветеранов
В Кремле подтвердили подготовку разговора «нормандской четверки»
Спорт
Русский футбол на игле. Паунд снова атакует Бывший глава WADA и член МОК Ричард Паунд призвал ФИФА назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь