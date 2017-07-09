Власти Ирака объявили о «победе» над ИГ в Мосуле
Главнокомандующий вооруженными силами Ирака,
Главнокомандующий вооруженными силами Ирака,
«Главнокомандующий вооруженными силами
Прежде о полном освобождении Мосула от террористов объявило иракское государственное телевидение, сообщает канал Al Sumaria, а также Iraqi Media News Agency.
Как рассказал агентству глава федеральной полиции Ирака Раэд Жаудат, в воскресенье, 9 июля, в результате боев за старый город были ликвидированы более 1 тыс. террористов ИГ.
Кроме того, по его данным, были уничтожены более 65 боевых транспортных средств боевиков, 20 заминированных автомобилей, 24 мотоцикла, восемь тоннелей и пять вышек связи. На данный момент, как добавил Жаудат, обезврежены 72 пояса смертников, 310 самодельных взрывных устройств и 181 ракетный снаряд.