Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Самолет вернулся в аэропорт из-за инцидента в кабине пилотов
В России массово закрываются агентства недвижимости
Муж погибшей в РФ француженки потребовал 30 млн руб от "Внуково"
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Украинский эксперт: русскоязычные жители переиначивают страну
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12Щиты Венесуэлы
18:51 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи бетономешалка упала на машину

В селе Барановка Хостинского района Сочи днем 9 июля бетономешалка рухнула с подпорной стены на легковой автомобиль.

Большегруз не удержался перед краем стены и упал на иномарку, которая находилась на проезжей части. Причиной происшествия могло стать то, что у автомискера отказали тормоза, передает «Макс Портал».

Информации о пострадавших нет.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи ночью 1 июля на трассу выпал катер.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Власти Ирака объявили о победе над ИГ в Мосуле
Умер художник Илья Глазунов
Медведев назвал Носика «первопроходцем российского интернета»
Трамп рассказал, обсуждал ли с Путиным антироссийские санкции
Делегация России не стала голосовать по двум резолюциям ПА ОБСЕ
Путин ввел пожизненные пособия для живущих в Израиле ветеранов
В Кремле подтвердили подготовку разговора «нормандской четверки»
Спорт
Русский футбол на игле. Паунд снова атакует Бывший глава WADA и член МОК Ричард Паунд призвал ФИФА назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь