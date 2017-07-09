В Сочи бетономешалка упала на машину
В селе Барановка Хостинского района Сочи днем 9 июля бетономешалка рухнула с подпорной стены на легковой автомобиль.
В селе Барановка Хостинского района Сочи днем 9 июля бетономешалка рухнула с подпорной стены на легковой автомобиль.
Большегруз не удержался перед краем стены и упал на иномарку, которая находилась на проезжей части. Причиной происшествия могло стать то, что у автомискера отказали тормоза, передает «Макс Портал».
Информации о пострадавших нет.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи ночью 1 июля на трассу выпал катер.