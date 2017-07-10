Пенсионерка погибла при столкновении 4 автомобилей в Воронежской области
В массовом ДТП также пострадали двое мужчин.
В массовом ДТП также пострадали двое мужчин.
Жительница Московской области погибла при столкновении четырех автомобилей в Богучарском районе около 10:00 воскресенья, 9 июля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». В массовом ДТП пострадали двое водителей, уточнили в
По данным полиции, автомобиль Honda, которым управлял 29-летний житель Пермского края ехал со стороны Москвы в сторону
Renault столкнулся с Chevrolet Lacetti, за рулем которого сидел 28-летний мужчина. Chevrolet ехал в попутном направлении и врезался в движущийся рядом Opel Astra, которым управлял 38-летний водитель.
Водителя Honda и водителя Renault госпитализировали, а 64-летняя пассажирка Renault скончалась на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.