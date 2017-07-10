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07:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пенсионерка погибла при столкновении 4 автомобилей в Воронежской области

В массовом ДТП также пострадали двое мужчин.

Жительница Московской области погибла при столкновении четырех автомобилей в Богучарском районе около 10:00 воскресенья, 9 июля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112». В массовом ДТП пострадали двое водителей, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Инцидент произошел на трассе М4 «Дон».

По данным полиции, автомобиль Honda, которым управлял 29-летний житель Пермского края ехал со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону. Иномарка врезалась в попутный Renault Clio, в котором ехали мужчина и женщина, жители Московской области.

Renault столкнулся с Chevrolet Lacetti, за рулем которого сидел 28-летний мужчина. Chevrolet ехал в попутном направлении и врезался в движущийся рядом Opel Astra, которым управлял 38-летний водитель.

Водителя Honda и водителя Renault госпитализировали, а 64-летняя пассажирка Renault скончалась на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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