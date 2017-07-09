Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Интимная пластика в Великобритании помолодела
На Украине автобус с 45 туристами упал с обрыва
Первые доходные дома в Москве появятся через два года
Американские журналисты пожаловались Путину на Белый дом
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Украинский эксперт: русскоязычные жители переиначивают страну
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Может ли бег сделать человека здоровым и счастливым: опрос
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12Щиты Венесуэлы
18:49 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане утонул рыбак, запутавшись в собственных сетях

В Актанышском районе 8 июля утонул рыбак, запутавшись в собственных сетях, его тело было найдено 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла на пруду возле деревни Картово. 35-летний местный житель рыбачил на надувной лодке с помощью рыболовной сети. Всего нескольких метрах от берега лодка перевернулась, мужчина запутался в расставленных сетях и утонул.

Тело погибшего передано в Актанышскую ЦРБ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Дело личное»: в Казани растут семьи-гаремы, где первые жены сами ищут мужу вторую супругу
Власти Ирака объявили о победе над ИГ в Мосуле
Умер художник Илья Глазунов
Медведев назвал Носика «первопроходцем российского интернета»
Трамп рассказал, обсуждал ли с Путиным антироссийские санкции
Делегация России не стала голосовать по двум резолюциям ПА ОБСЕ
Путин ввел пожизненные пособия для живущих в Израиле ветеранов
В Кремле подтвердили подготовку разговора «нормандской четверки»
Спорт
Русский футбол на игле. Паунд снова атакует Бывший глава WADA и член МОК Ричард Паунд призвал ФИФА назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь