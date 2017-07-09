В Татарстане утонул рыбак, запутавшись в собственных сетях
В Актанышском районе 8 июля утонул рыбак, запутавшись в собственных сетях, его тело было найдено 9 июля. Об этом сообщает
В Актанышском районе 8 июля утонул рыбак, запутавшись в собственных сетях, его тело было найдено 9 июля. Об этом сообщает
Трагедия произошла на пруду возле деревни Картово. 35-летний местный житель рыбачил на надувной лодке с помощью рыболовной сети. Всего нескольких метрах от берега лодка перевернулась, мужчина запутался в расставленных сетях и утонул.
Тело погибшего передано в Актанышскую ЦРБ.