Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане
В результате ДТП в Буйнакском районе Дагестана погибли четыре человека. Об этом передает ТАСС со ссылкой на
В результате ДТП в Буйнакском районе Дагестана погибли четыре человека. Об этом передает ТАСС со ссылкой на
По данным регионального управления МЧС, авария произошла на трассе
«Четыре человека из Lada Kalina погибли. Еще один пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в полиции.
Вечером 8 июля в Краснодарском крае в результате ДТП, произошедшем при обгоне, погибли три человека. Еще один пострадавший, мальчик 2004 года рождения, был госпитализирован.