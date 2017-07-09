Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане

Источник: РИА "Новости"

По данным регионального управления МЧС, авария произошла на трассе Махачкала-Буйнакск, около села Новокумух. На дороге столкнулись автомобили BMW и Lada Kalina.

«Четыре человека из Lada Kalina погибли. Еще один пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в полиции.