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18:43 (мск), источник: РБК

Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане

В результате ДТП в Буйнакском районе Дагестана погибли четыре человека. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Источник: РИА "Новости"

По данным регионального управления МЧС, авария произошла на трассе Махачкала-Буйнакск, около села Новокумух. На дороге столкнулись автомобили BMW и Lada Kalina.

«Четыре человека из Lada Kalina погибли. Еще один пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в полиции.

Вечером 8 июля в Краснодарском крае в результате ДТП, произошедшем при обгоне, погибли три человека. Еще один пострадавший, мальчик 2004 года рождения, был госпитализирован.

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