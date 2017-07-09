Водитель без прав врезался в автомобиль в Минске, есть пострадавшие
Пассажир автомобиля, совершившего наезд, оказался заблокированным в салоне, и его извлекали с помощью спецтехники.
Пассажир автомобиля, совершившего наезд, оказался заблокированным в салоне, и его извлекали с помощью спецтехники.
МИНСК, 9 июл — Sputnik. Автомобиль «Мерседес», которым управлял водитель без водительского удостоверения, при обгоне и совершил наезд на «Опель-Астра» в воскресенье в Минске, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алена Волчек.
ДТП произошло в районе 13 часов на пересечении улиц Шаранговича и Якубовского. 26-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Опель-Астра» под управлением 59-летнего мужчины. Как сообщают очевидцы, первый двигался очень быстро.
В аварии получили травмы оба водителя и два пассажира. Все были доставлены в больницу. У водителя «Мерседеса»
В аварии не обошлось без привлечения отряда МЧС. Пассажир автомобиля «Мерседес» оказался заблокированным в салоне. Его извлекали с помощью