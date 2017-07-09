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19:26 (мск), источник: Sputnik.by

Водитель без прав врезался в автомобиль в Минске, есть пострадавшие

Пассажир автомобиля, совершившего наезд, оказался заблокированным в салоне, и его извлекали с помощью спецтехники.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Автомобиль «Мерседес», которым управлял водитель без водительского удостоверения, при обгоне и совершил наезд на «Опель-Астра» в воскресенье в Минске, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алена Волчек.

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ДТП произошло в районе 13 часов на пересечении улиц Шаранговича и Якубовского. 26-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Опель-Астра» под управлением 59-летнего мужчины. Как сообщают очевидцы, первый двигался очень быстро.

В аварии получили травмы оба водителя и два пассажира. Все были доставлены в больницу. У водителя «Мерседеса» черепно-мозговая травма, перелом ребер, ушиб левой ноги, у водителя «Опель-Астра» — черепно-мозговая травма легкой степени, перелом 3−9 ребра, ушиб грудной клетки, открытая травмой живота, перелом левой кисти.

В аварии не обошлось без привлечения отряда МЧС. Пассажир автомобиля «Мерседес» оказался заблокированным в салоне. Его извлекали с помощью аварийно-спасательного инструмента. Мужчину с тяжелыми сочетанными травмами передали бригаде медиков.

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