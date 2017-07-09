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21:56 (мск), источник: Известия

Почти 20 человек погибли за сутки на севере Индии от ударов молний

По меньшей мере 19 человек погибли за минувшие сутки от ударов молний во время грозы в штатах Бихар и Уттар-Прадеш на севере Индии.

Источник: AP 2017

Как сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, подавляющее большинство погибших являлись сельхозработниками и в момент прохождения грозового фронта в регионе находились в открытом поле.

По статистике индийских властей, ежегодно жертвами грозовой стихии в стране становятся около 2 тыс. человек.

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