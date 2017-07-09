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22:27 (мск), источник: "Российская газета"

СК РФ проверит дело о невыплате зарплаты на заводе в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ход расследования дела о невыплате зарплаты на заводе в Нижнем Тагиле.

По поручению главы ведомства центральный аппарат СК РФ изучит дело, которым до настоящего момента занималось следственное управление СК по Свердловской области.

«Александр Бастрыкин поручил проверить полноту, качество и интенсивность проводимых по уголовному делу следственных действий, а также принять конкретные меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, а также привлечение лиц, причастных к совершенному преступлению, к установленной законом ответственности», — заявила представитель ведомства Светлана Петренко. Она отметила, что Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.

Напомним, что ранее Владимир Путин призвал разобраться с жалобой, поступившей в ходе «прямой линии». Сотрудники одного из нижнетагильских предприятий сообщили, что директор отказывается выплачивать зарплату, пока президент не обратится к нему лично.

По данным СК РФ, 195 работников завода не получали зарплату с апреля 2016 по январь 2017 года.

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