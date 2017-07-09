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22:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Установлена личность водителя, насмерть сбившего женщину-бомжа в Уфе

УФА, 9 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Установлена личность водителя, насмерть сбившего женщину-бомжа в Уфе. ДТП произошло в воскресенье утром, 9 июля, на улице Большая Шелководная.

40-летний уфимец за рулем «Рено Логан» во дворе дома № 4, предположительно, при движении задним ходом совершил наезд на 47-летнюю женщину без определенного места жительства, которая сидела на проезжей части. После случившегося водитель скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончалась на месте.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками городского полка ДПС водитель был установлен и задержан. В отношении мужчины составлен административный материал «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся». Начато разбирательство.

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