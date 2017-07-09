Установлена личность водителя, насмерть сбившего женщину-бомжа в Уфе

40-летний уфимец за рулем «Рено Логан» во дворе дома № 4, предположительно, при движении задним ходом совершил наезд на 47-летнюю женщину без определенного места жительства, которая сидела на проезжей части. После случившегося водитель скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончалась на месте.