Пожар в муниципии Кишинев: горит свалка в районе Прункул
В муниципии Кишинев поздно вечером загорелась свалка: что говорят в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы.
В муниципии Кишинев поздно вечером загорелась свалка: что говорят в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы.
КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Пожар вспыхнул поздно вечером в районе Прункул в муниципии Кишинев. Некоторые пользователи соцсети Facebook ведут прямые трансляции с места происшествия.
«Речь идет о свалке. На место происшествия прибыли две спецмашины Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС). Продолжается борьба с огнем», — сообщила Sputnik
По ее словам, нет ничего серьезного, за исключением того, что это свалка и ее будет достаточно тяжело тушить.
«Пока неизвестна точная площадь и причина возгорания», — сказала Цуцу.