Пожар в муниципии Кишинев: горит свалка в районе Прункул

«Речь идет о свалке. На место происшествия прибыли две спецмашины Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС). Продолжается борьба с огнем», — сообщила Sputnik пресс-секретарь СГЗЧС Диана Цуцу.

По ее словам, нет ничего серьезного, за исключением того, что это свалка и ее будет достаточно тяжело тушить.

«Пока неизвестна точная площадь и причина возгорания», — сказала Цуцу.