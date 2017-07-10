В украинской Госпогранслужбе сообщили о задержании российского полковника

Источник: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — В Государственной пограничной службе Украины утверждают, что более месяца назад при пересечении украинской границы был задержан российский военнослужащий, который направлялся в Приднестровскую Молдавскую республику. Как рассказал официальный представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, «ситуация имела место еще в начале июня».

«Около полуночи на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, 54 года, который предъявил для контроля общегражданских паспорт гражданина Украины. Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму с ПМР о тяжелом состоянии здоровья его матери и путался с данными своего паспорта)», — написал Слободян в фейсбуке в воскресенье вечером.

Для детального опроса подозрительного гражданина в пункт пропуска прибыли офицеры оперативных подразделений Госпогранслужбы.

Мужчине предложили показать содержимое карманов и багажа. Он достал из карманов мобильный телефон, в котором находились фото митингов в Донецке и Луганске, деньги, автобусные билеты.

«В результате детального осмотра вещей подозреваемого в его куртке был обнаружен внутренний потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей с РФ, орден “Красная звезда”, смартфон, флэш-носители информации», — уточнил Слободян.

Он отметил, что изъятые материалы — фото и видео со смартфона — свидетельствуют, что задержанный ранее бывал в ДНР и ЛНР, где встречался с руководством вооруженных формирований этих территорий, неподконтрольных украинской власти.

По утверждению Слободяна, пограничникам удалось установить настоящую личность задержанного.

«Им оказался полковник РФ Гратов Валерий, 52 года, которого российские спецслужбы планировали сделать “заместителем” министра госбезопасности ПМР», — написал он.