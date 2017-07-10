В украинской Госпогранслужбе сообщили о задержании российского полковника
Военнослужащий, которого задержали в начале июня, направлялся в Приднестровье, утверждают в Киеве.
Военнослужащий, которого задержали в начале июня, направлялся в Приднестровье, утверждают в Киеве.
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — В Государственной пограничной службе Украины утверждают, что более месяца назад при пересечении украинской границы был задержан российский военнослужащий, который направлялся в Приднестровскую Молдавскую республику. Как рассказал официальный представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, «ситуация имела место еще в начале июня».
«Около полуночи на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, 54 года, который предъявил для контроля общегражданских паспорт гражданина Украины. Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму с ПМР о тяжелом состоянии здоровья его матери и путался с данными своего паспорта)», — написал Слободян в фейсбуке в воскресенье вечером.
Для детального опроса подозрительного гражданина в пункт пропуска прибыли офицеры оперативных подразделений Госпогранслужбы.
Мужчине предложили показать содержимое карманов и багажа. Он достал из карманов мобильный телефон, в котором находились фото митингов в Донецке и Луганске, деньги, автобусные билеты.
«В результате детального осмотра вещей подозреваемого в его куртке был обнаружен внутренний потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей с РФ, орден “Красная звезда”, смартфон,
Он отметил, что изъятые материалы — фото и видео со смартфона — свидетельствуют, что задержанный ранее бывал в ДНР и ЛНР, где встречался с руководством вооруженных формирований этих территорий, неподконтрольных украинской власти.
«Им оказался полковник РФ Гратов Валерий, 52 года, которого российские спецслужбы планировали сделать “заместителем” министра госбезопасности ПМР», — написал он.
Задержанный был передан сотрудникам СБУ, добавил Слободян.
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