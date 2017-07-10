Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "ядерный поезд" России выходит из депо
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
Песков ответил на вопрос о сделанном бортом Путина крюке в 500 км
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина во время первой встречи
Артисты из РФ выступят на Украине при 1 условии
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Интимная пластика в Великобритании помолодела
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
8ДТП в Баварии
01:02 (мск), источник: Интерфакс

В украинской Госпогранслужбе сообщили о задержании российского полковника

Военнослужащий, которого задержали в начале июня, направлялся в Приднестровье, утверждают в Киеве.

Источник: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — В Государственной пограничной службе Украины утверждают, что более месяца назад при пересечении украинской границы был задержан российский военнослужащий, который направлялся в Приднестровскую Молдавскую республику. Как рассказал официальный представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, «ситуация имела место еще в начале июня».

«Около полуночи на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, 54 года, который предъявил для контроля общегражданских паспорт гражданина Украины. Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму с ПМР о тяжелом состоянии здоровья его матери и путался с данными своего паспорта)», — написал Слободян в фейсбуке в воскресенье вечером.

Для детального опроса подозрительного гражданина в пункт пропуска прибыли офицеры оперативных подразделений Госпогранслужбы.

Мужчине предложили показать содержимое карманов и багажа. Он достал из карманов мобильный телефон, в котором находились фото митингов в Донецке и Луганске, деньги, автобусные билеты.

«В результате детального осмотра вещей подозреваемого в его куртке был обнаружен внутренний потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей с РФ, орден “Красная звезда”, смартфон, флэш-носители информации», — уточнил Слободян.

Он отметил, что изъятые материалы — фото и видео со смартфона — свидетельствуют, что задержанный ранее бывал в ДНР и ЛНР, где встречался с руководством вооруженных формирований этих территорий, неподконтрольных украинской власти.

По утверждению Слободяна, пограничникам удалось установить настоящую личность задержанного.

«Им оказался полковник РФ Гратов Валерий, 52 года, которого российские спецслужбы планировали сделать “заместителем” министра госбезопасности ПМР», — написал он.

Задержанный был передан сотрудникам СБУ, добавил Слободян.

 МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Умер бывший солист "Иванушек International"
МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Путин: Надо разобраться с «борзотой» на заводе в Нижнем Тагиле
Власти Ирака объявили о победе над ИГ в Мосуле
СК проверит обстоятельства смерти Антона Носика
Песков: Путин остался доволен первой встречей с Трампом
Российский боксер защитил титул чемпиона мира WBA
Первый вице-премьер Калмыкии арестован по делу о мошенничестве
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь