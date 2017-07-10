Приморец продавал несуществующие автомобили

Житель Уссурийска обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 31-летний обвиняемый в начале 2017 года познакомился с двумя местными жительницами. Узнав об их желании приобрести в личное пользование автомобили, мужчина вошел доверие и предложил оказать содействие в приобретении иномарок из Японии.

В качестве предоплаты 21-летняя девушка передала обвиняемому 150 тысяч рублей, 29-летняя потерпевшая перечислила на банковский счет злоумышленника почти 100 тысяч рублей.

После получения денег, обещанных автомобилей заявительницы не получили. Злоумышленник, который под разными предлогами не выполнял заявленные обязательства, признался потерпевшим, что машин нет, и деньги он не вернет.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого, который полностью признал свою вину. Злоумышленник пояснил, что распорядился деньгами по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.